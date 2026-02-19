Lucros da Repsol subiram 8,1% no ano passado para 1,9 mil milhões de euros

A energética espanhola Repsol, presente em Portugal, teve lucros de 1.899 milhões de euros no ano passado, mais 8,1% do que em 2024, anunciou esta quinta-feira, 19, a empresa.

O "resultado líquido ajustado, que mede especificamente a gestão ordinária dos negócios", ascendeu a 2.568 milhões de euros em 2025, menos 15,1% comparando com 2024.

Num comunicado, a Repsol atribuiu estes resultados ao "contexto complexo" e "desafiador" de 2025, "marcado pela elevada volatilidade nos mercados energéticos", que fez cair o preço médio do barril de Brent para os 69,1 dólares, menos 15,5% do que no ano anterior, a "uma crescente incerteza geopolítica" e "ao impacto do apagão" na Península Ibérica de 28 de abril de 2025.

Em 2025, a empresa completou a saída da Colômbia e da Indonésia, "para concentrar as operações em geografias com maiores vantagens competitivas, como os Estados Unidos", e a produção média diária ascendeu a 548.000 barris de petróleo por dia, "em linha com o previsto no plano estratégico".

Este ano, a Repsol prevê chegar a uma produção de entre 560.000 e 570.000 barris por dia, "sem ter em conta o possível incremento da produção na Venezuela".

A empresa lembra que na sexta-feira o Governo dos EUA - que capturaram o ex-Presidente venezuelano Nicolás Maduro em janeiro - emitiram novas licenças que permitem "retomar operações de petróleo e gás" na Venezuela.

Em relação ao futuro, a Repsol vai apresentar em 10 de março novas estimativas para o período 2026-2028, "o que permitirá à empresa adaptar-se à evolução do contexto macroeconómico, regulatório e empresarial do setor energético", segundo o comunicado divulgado hoje.