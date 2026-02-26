Lucros da Salesforce sobem 20,3% no ano fiscal de 2026 para 6,3 mil milhões

O lucro da Salesforce subiu 20,3% no ano fiscal de 2026, terminado a 31 de janeiro, para 7.457 milhões de dólares (6.310 milhões de euros), divulgou esta quinta-feira, 26, a empresa norte-americana.

A faturação do mesmo período foi de 41.500 milhões de dólares (35.140 milhões de euros), um aumento de 10% em termos homólogos, incluindo uma contribuição de 399 milhões de dólares da Informatica, empresa comprada pela Salesforce.

O fluxo de caixa operacional foi de 15 mil milhões de dólares (12,70 mil milhões de euros) no ano fiscal de 2026, um aumento de 15% face ao ano passado.

Foi feita também a devolução de 14,3 mil milhões de dólares (12,11 mil milhões de euros) aos acionistas, incluindo 12,7 mil milhões de dólares (10,75 mil milhões de euros) em recompra de ações e 1,6 mil milhões de dólares (1,35 mil milhões de euros) em dividendos.

Face ao ultimo trimestre, a faturação foi de 11,2 mil milhões de dólares (9,48 mil milhões de euros), um aumento de 12% em termos homólogos.

“Reconstruímos a Salesforce para se tornar o sistema operativo da Agentic Enterprise, reunindo humanos e agentes numa plataforma confiável. E quanto mais a inteligência se move para onde o trabalho acontece, mais valiosa a Salesforce se torna", disse o presidente executivo da empresa, Marc Benioff, em comunicado.