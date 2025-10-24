Lucros da Sanofi sobem 70% para mais de oito mil milhões nos primeiros nove meses do ano

A farmacêutica Sanofi obteve lucros de 8.614 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 70,2% face ao mesmo período do ano passado, avançou hoje a empresa.Grande parte do lucro explica-se pela venda da Opella.A farmacêutica francesa explica, em comunicado, que o resultado líquido das suas atividades, que exclui elementos não recorrentes alheios à sua operação, cresceu 5,9% em valores absolutos e 9,8% em valores comparáveis, atingindo 7.699 milhões de euros.O resultado operacional, por sua vez, aumentou 5,9% em dados brutos e 9,7% em equivalentes, atingindo 9.808 milhões de euros, e a faturação progrediu 5,9%, atingindo 32.323 milhões de euros.Considerando apenas o terceiro trimestre, a Sanofi obteve um lucro de 2.802 milhões de euros, uma descida de 0,5% em relação ao mesmo período de 2024, embora o resultado operacional das atividades tenha subido 2,7% em valores absolutos e 8,5% em valores comparáveis, para 4.445 milhões.A faturação trimestral registou um aumento de 2,3% em termos brutos e de 7% em termos comparáveis, atingindo 12.434 milhões de euros.Referindo-se a esses três meses, o presidente executivo, Paul Hudson, destacou que as vendas de novos lançamentos farmacêuticos registaram um aumento de 40,8%.As vendas do seu produto Dupixent (utilizado em particular para tratar a asma e outras doenças respiratórias) ultrapassaram pela primeira vez os quatro mil milhões de euros em todo o mundo e os três mil milhões apenas nos Estados Unidos, precisou.A empresa garantiu que mantém inalteradas as perspetivas financeiras para o conjunto do ano.O lucro líquido por ação das atividades aumentou 13,2% no terceiro trimestre, para 2,91 euros. Nos primeiros nove meses do exercício, o aumento foi de 12,4%, para 6,30 euros..Lucro da Sanofi sobe 23% para 4.594 milhões de euros no primeiro semestre