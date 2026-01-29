Lucros da SAP mais que duplicam para 2025 para 7,3 mil milhões

A empresa alemã de ‘software’ empresarial SAP registou um lucro líquido atribuível de 7.327 milhões de euros em 2025, uma subida de 134% face aos de 3.124 milhões de 2024.

O volume de negócios da SAP atingiu 36.800 milhões de euros no conjunto do exercício, um aumento de 8%, incluindo um crescimento de 23% do negócio na ‘cloud’, para 21.023 milhões, enquanto os serviços somaram menos 2%, cerca de 4.262 milhões.

Entre outubro e dezembro de 2025, a empresa alemã registou um lucro líquido de 1.846 milhões de euros, 15% superior ao do mesmo período de 2024, com um crescimento de 3,3% no volume de negócios, para 9.684 milhões de euros.

No trimestre, as receitas na ‘cloud’ aumentaram 19% para 5.610 milhões, enquanto os serviços reduziram 4% a sua faturação, para 1.066 milhões.

“O quarto trimestre foi um trimestre sólido na ‘could’ [nuvem], com reservas que resultaram num crescimento de 30% na carteira total de encomendas, atingindo um recorde de 77 mil milhões de euros”, destacou o presidente executivo (CEO) da SAP, Christian Klein.

No entanto, a empresa alemã antecipa para 2026 uma ligeira desaceleração do crescimento da carteira de projetos do negócio na ‘cloud’ a taxas de câmbio constantes, em comparação com os 25% do ano passado.

A multinacional alemã autorizou o lançamento de um novo programa de recompra de ações com um volume de até 10 mil milhões de euros.