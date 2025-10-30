Lucros da Shell descem 10% até setembro para 11,8 mil milhões

Os lucros da petrolífera Shell desceram 10% nos primeiros nove meses do ano para 13.703 milhões de dólares (11.784 milhões de euros), divulgou esta quinta-feira, 30, a empresa britânica.Num comunicado enviado à Bolsa de Londres, a empresa indicou que o lucro antes de impostos atingiu 22.858 milhões de dólares (19.670 milhões de euros), uma queda de 11% em relação ao período anterior, enquanto as receitas totalizaram 202.793 milhões de dólares (174.540 milhões de euros), uma redução de 6,9% face aos mesmos nove meses do ano anterior.As despesas de produção caíram 8,3%, para 16.068 milhões de dólares (13.830 milhões de euros), enquanto as despesas de distribuição e administração permaneceram praticamente inalteradas, em 9.175 milhões de dólares (7.900 milhões de euros).A dívida total da petrolífera situava-se, no final de setembro, em 73.977 milhões de dólares (63.670 milhões de euros), uma descida de 3,4 % em relação ao período anterior, indicou a empresa, que divulga os seus resultados em dólares.A empresa anunciou um programa de recompra de ações no valor de 3,5 mil milhões de dólares para os próximos três meses.Em termos trimestrais, o lucro atribuível à empresa no terceiro trimestre do ano — julho a setembro — foi de 5.322 milhões de dólares (4.580 milhões de euros), um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2024, devido a um aumento no comércio de gás..Petrolífera britânica Shell estuda potencial de aquisição da BP\n