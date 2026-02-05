Lucros da Shell sobem 10,8% em 2025 para 15 mil milhões

A Shell registou um lucro líquido atribuível de 17.838 milhões de dólares (15.096 milhões de euros) em 2025, um aumento de 10,8% face ao registado em 2024, informou hoje a petrolífera britânica.

As receitas da empresa totalizaram 273.731 milhões de dólares (231.659 milhões de euros) no exercício, uma queda de 5,3%. A dívida líquida da Shell no final do ano era de 45.687 milhões de dólares (38.665 milhões de euros), o que significou um aumento anual de 17,7%.

A multinacional indicou que as suas receitas refletiram os preços mais baixos do petróleo e do gás, bem como níveis mais baixos de comercialização e margens mais reduzidas no setor químico.

No quarto trimestre, a petrolífera obteve um lucro líquido atribuível de 4.134 milhões de dólares (3.499 milhões de euros), uma subida de 345% face ao mesmo período de 2024.

O volume de negócios rondou os 66.725 milhões de dólares (56.469 milhões de euros), uma queda de 0,1%.

“2025 foi um ano de grande impulso, com um sólido desempenho operacional e financeiro na Shell», disse o presidente executivo da Shell, Wael Sawan, acrescentando que a empresa irá aumentar em 4% os dividendos e realizará uma nova recompra de ações no valor de 3,5 mil milhões de dólares.

“O que torna este o décimo sétimo trimestre consecutivo com pelo menos 3 mil milhões de dólares em recompras”, disse.