Lucros da siderúrgica ArcelorMittal sobem 72% até setembro para 2,6 mil milhões

O lucro líquido do grupo siderúrgico ArcelorMittal subiu 72% até setembro para 2.975 milhões de dólares (2.561 milhões de euros), avançou esta quinta-feira, 6, a empresa com sede no Luxemburgo.O lucro operacional ascendeu a 3.301 milhões de dólares (2.839 milhões de euros), o que representa um aumento de 18,7% em relação ao mesmo período de 2024.Por outro lado, o volume de negócios da empresa recuou 3% em termos homólogos, para 46.381 milhões de dólares (39.922 milhões de euros).O principal fator de influência dos lucros foi o impacto positivo de um “item excecional” de 1.065 milhões de dólares (916 milhões de euros) nos primeiros nove meses de 2025, devido principalmente a um ganho de 1.742 milhões de dólares (1.498 milhões de euros) resultante da compra da participação de 50% da japonesa Nippon Steel na ‘joint venture’ AM/NS Calvert (Estados Unidos) em junho.Esta operação, juntamente com os outros 50% que a ArcelorMittal já detinha no grupo, levou-a a controlar “uma das fábricas de aço mais avançadas da América do Norte”, segundo afirmou a empresa sediada no Luxemburgo ao anunciar a operação.A ArcelorMittal também destacou o aumento da sua produção de minério de ferro nos primeiros nove meses do ano (35,7 toneladas métricas, contra 29,8 no ano anterior).O presidente executivo da empresa, Aditya Mittal, classificou estes resultados como “resilientes”, apesar do trimestre sazonalmente fraco que é o período entre julho e setembro.“A força subjacente do negócio é mais uma vez evidente nas margens estruturalmente mais elevadas obtidas durante os primeiros nove meses do ano”, afirmou.O presidente executivo também destacou a proposta da Comissão Europeia de “medidas comerciais reforçadas”, que, na sua opinião, “apoiarão a capacidade da indústria siderúrgica europeia de melhorar a utilização da capacidade, aumentar a rentabilidade e investir com confiança no futuro”, e zelou pela rápida aprovação.No início do mês passado, o executivo comunitário apresentou uma proposta comercial para o setor siderúrgico, com o objetivo de limitar o volume de importações a baixo preço que chegam à União Europeia. A intenção é reduzir a quota de mercado das importações para aproximadamente metade dos níveis recentes.