O lucro da Sonae atingiu 21,2 milhões de euros no período de janeiro a setembro, 21,2% acima do mesmo período do ano passado. Ao mesmo tempo, o resultado líquido atribuível aos acionistas subiu de forma mais acentuada, na ordem de 22,7%, para 245 milhões.

Num comunicado enviado à CMVM, o grupo dono de marcas como Continente, Worten e Sonae Sierra faz saber que viu o volume de vendas aumentar 6,7%, até aos 8.711 milhões de euros. A variação foi mais vincada no terceiro trimestre, na ordem de 7,4%.

Ainda nos primeiros nove meses do ano, o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) avançou 12,3% e atingiu 882 milhões de euros. Na base está o contributo positivo de todas as marcas de retalho.

*Em atualização