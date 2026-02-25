Lucros da suíça Adecco caem 3% em 2025 para 295 milhões

A multinacional suíça de recursos humanos Adecco registou um lucro líquido de 295 milhões de euros em 2025, menos 3% do que no ano anterior, destacando quedas nas receitas da subdivisão tecnológica, Akkodis, informou esta quarta-feira, 25.

A receita total da Adecco no exercício fiscal ascendeu a 23.082 milhões de euros, um valor quase idêntico ao de 2024, de acordo com o relatório de resultados publicado hoje.

No último trimestre de 2025, as receitas líquidas aumentaram 21% para 88 milhões de euros e as receitas cresceram 1% para um total de 5.958 milhões.

A subdivisão da empresa para serviços de consultoria em tecnologia e engenharia, Akkodis, registou uma queda de 6% nas suas receitas de 2025, para 3.346 milhões de euros, enquanto as da LHH (especializada em recolocação e formação) caíram 2%, para 1.324 milhões de euros.

Por sua vez, o negócio principal da Adecco, que representa 80% das receitas e concentra as suas atividades no emprego temporário, registou um crescimento de 1% no ano passado, para 18.491 milhões de euros.

O negócio na Europa durante o último trimestre beneficiou do “forte crescimento” na Península Ibérica e de um crescimento ligeiramente mais moderado em Itália, Alemanha e Áustria, segundo o relatório, que também indicou solidez nas operações na América e na Ásia-Pacífico.

A empresa irá propor um dividendo de 1 franco (cerca de 1,1 euros) por ação, pagável em dinheiro ou com mais participações.