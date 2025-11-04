Lucros da sueca Spotify quase triplicam para 899 milhões no 3.º trimestre

A plataforma musical sueca Spotify apresentou esta terça-feira, 4, um lucro líquido de 899 milhões de euros no terceiro trimestre, quase três vezes mais do que no mesmo período do ano passado.A Spotify, com sede em Estocolmo e listada na bolsa de Nova York em Wall Street, aumentou a receita em 12% face ao mesmo período de 2024, para 4.272 milhões.O lucro operacional foi de 582 milhões, mais 28%, segundo o balanço, que não inclui dados do acumulado.A empresa sueca contava em 30 de setembro passado com 713 milhões de utilizadores ativos mensais, mais 11%, e o número de assinantes "premium" subiu 12% para 281 milhões."O nosso negócio está com boa saúde. Temos as ferramentas que precisamos - fixação de preços, inovação de produtos, alavancagem operacional - para alcançar tanto crescimento na receita como expansão dos lucros", disse Daniel Ek, fundador e CEO do Spotify, num comunicado.O Spotify prevê uma receita de 4.500 milhões e um lucro operacional de 620 milhões para o último trimestre do ano, no qual espera atingir 745 milhões de utilizadores ativos e 289 milhões de assinantes "premium"..Plataforma Spotify passa de prejuízo a lucro de 1138 milhões de euros em 2024