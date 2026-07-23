Lucros da TotalEnergies duplicam para 4,8 mil milhões de euros no 2.º trimestre

Os lucros da gigante francesa de petróleo e gás TotalEnergies duplicaram no segundo trimestre, chegando aos 5,4 mil milhões de dólares (4,8 mil milhões de euros), impulsionado pelas subidas dos preços dos hidrocarbonetos devido à guerra no Médio Oriente.

"Num cenário de preços elevados devido ao conflito no Médio Oriente, a TotalEnergies está a alavancar o seu modelo integrado e a sua diversificação para registar um lucro líquido ajustado de seis mil milhões de dólares [5,6 mil milhões de euros] no segundo trimestre", afirmou o diretor executivo da empresa, Patrick Pouyanné, em comunicado.

No primeiro semestre do ano, o lucro líquido alcançou 11,2 mil milhões de dólares (9,8 mil milhões de euros), um aumento de 73% em relação ao ano anterior.

O conselho de administração aprovou hoje a continuidade do programa de recompra de ações no valor de até 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) durante o terceiro trimestre, considerando que a forte geração de fluxo de caixa e a redução da dívida permitem à empresa manter sua política de remuneração aos acionistas.

Como parte desta política de remuneração aos acionistas, a TotalEnergies distribuirá um segundo dividendo provisório de 0,90 euros por ação, referente aos lucros de 2026, em linha com o primeiro dividendo pago este ano e 5,9% superior ao total de dividendos provisórios e finais pagos referentes aos lucros de 2025.