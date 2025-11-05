Lucros da Toyota caem 7% entre abril e setembro devido às tarifas dos EUA

O lucro líquido da Toyota Motor caiu 7% entre abril e setembro, devido principalmente às tarifas norte-americanas, cujo impacto a empresa japonesa estimou em 900 mil milhões de ienes (5,1 mil milhões de euros).As taxas aplicadas desde abril pela Administração norte-americana de Donald Trump reduziram significativamente os lucros líquidos da líder mundial do setor automóvel, que caíram para 1,77 biliões de ienes (10 mil milhões de euros).O lucro operacional da empresa diminuiu 18,6%, para dois biliões de ienes (11,4 mil milhões de euros), de acordo com os resultados apresentados hoje.A faturação por vendas da gigante japonesa, por outro lado, cresceu 5,8%, atingindo um recorde de 24,6 biliões de ienes (139,6 mil milhões de euros).A Toyota comercializou mais de 4,78 milhões de unidades de veículos em todo o mundo entre abril e setembro, o que representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, graças a uma subida de 9,9% nos Estados Unidos, o principal mercado da empresa.As vendas de veículos da fabricante automóvel japonesa aumentaram 8,9% na Europa, e as matrículas no Japão subiram 3,3%.A empresa explica no relatório que os resultados da primeira metade do ano fiscal japonês já consideram o impacto negativo das tarifas norte-americanas sobre os automóveis, fixadas em 15% pelo acordo comercial assinado em julho entre os EUA e o Japão.A Toyota prevê que, para o ano fiscal completo, que termina a 31 de março de 2026, as tarifas tenham um impacto negativo de 1,45 biliões de ienes (8,22 mil milhões de euros).Apesar de reconhecer as dificuldades no mercado norte-americano devido às políticas tarifárias do Presidente Donald Trump, o diretor financeiro da Toyota, Kenta Kon, afirma que o forte desempenho noutras regiões tem servido de contrapeso."Embora a situação não seja fácil, em termos de lucros e vendas, temos observado um cenário próspero", sublinha Kon, dando como exemplos o aumento das vendas na China, Europa e América Latina.A empresa sediada em Aichi (centro do Japão) prevê que o lucro líquido caia 38,5%, para 2,93 biliões de ienes (16,6 mil milhões de euros), ainda assim uma previsão menos negativa do que a anterior, que apontava para uma diminuição de 44%.A fabricante automóvel japonesa também reviu ligeiramente em alta a previsão para o lucro operacional, esperando uma contração de 29,1%, para 3,4 biliões de ienes (19,3 mil milhões de euros).Quanto às receitas, a empresa prevê atingir 49 biliões de ienes (277,8 mil milhões de euros), um aumento de 2% face ao ano anterior.A Toyota conta vender 9,8 milhões de veículos no ano fiscal completo, um aumento de 4,7% face ao ano anterior. .Lucros da Toyota Caetano recuam 25% no primeiro semestre para 10,3 milhões de euros