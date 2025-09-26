DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Lucros da Toyota Caetano recuam 25% no primeiro semestre para 10,3 milhões de euros

O volume de negócios subiu 5,5% face ao mesmo período do ano passado, mas os lucros contraíram 25,2% no mesmo período. Em comunicado, o grupo fala num "desempenho positivo".
A Toyota Caetano registou lucros de 10,3 milhões de euros no primeiro semestre, menos 25,2% que nos primeiros seis meses do ano passado, de acordo com dados comunicados ao mercado esta sexta-feira, 26 de setembro.

No documento , a Toyota Caetano refere que atingiu um volume de negócios consolidado de 348,4 milhões de euros, mais 5,5% que no período homólogo.

“Este desempenho positivo foi impulsionado pela evolução favorável do mercado automóvel em Portugal, beneficiando diretamente as empresas do grupo, que alcançaram volumes de vendas excecionais”, refere o documento.

Já o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) foi de 31,2 milhões de euros, uma quebra de 29,0% em termos homólogos.

O grupo assinalou que o exercício do ano passado contava com a conclusão do Projeto APM, “que consistiu na produção e comercialização de 260 unidades do veículo APM destinadas aos Jogos Olímpicos em Paris”, uma operação extraordinária e que teve “um impacto significativo” nesses resultados.

Constituída em 1946 e com sede em Vila Nova de Gaia, a Toyota Caetano pertence ao Grupo Salvador Caetano Auto.

A divisão fabril de Ovar, responsável pela fabricação e montagem de Land Cruiser LC70 para exportação para o mercado da África do Sul, produziu 1.597 unidades no primeiro semestre, mais 82,1% que no período homólogo.

O grupo assinalou que este crescimento está “maioritariamente relacionado com a recuperação de unidades que ficaram pendentes em 2024”, tendo havido uma quebra de encomendas pela fraca procura no mercado de destino.

