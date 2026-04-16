Lucros da TSMC crescem 58,3% para 15,4 mil milhões no primeiro trimestre

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) divulgou esta quinta-feira, 16, lucros líquidos de 15,4 mil milhões de euros (572,48 mil milhões de dólares taiwaneses) no primeiro trimestre de 2026, um aumento homólogo de 58,3% que supera as estimativas dos analistas.

Trata‑se do nono trimestre consecutivo de crescimento dos resultados da maior fabricante mundial de semicondutores, que também reportou uma subida de 13,2% face ao trimestre imediatamente anterior (outubro‑dezembro de 2025).

As receitas entre janeiro e março ascenderam a 30,7 mil milhões de euros (1,13 biliões de dólares taiwaneses), um crescimento homólogo de 35,1% e superior às previsões internas da empresa.

A forte procura por chips avançados para inteligência artificial e computação de alto desempenho tem sido apontada como motor deste desempenho, com a TSMC a fornecer clientes como Apple, Nvidia, AMD e Qualcomm.

Os semicondutores de três nanómetros representaram 25% das receitas no trimestre, os de cinco nanómetros 36% e os de sete nanómetros 13%.

A margem líquida ficou em 50,5% no primeiro trimestre, acima dos 48,3% verificados no trimestre anterior.

No mercado acionista, as ações da TSMC fecharam a sessão em alta de 0,24% na Bolsa de Taipé, acumulando uma valorização de 31,55% desde o início do ano, superior ao índice Taiex (+26,52%).

De acordo com a consultora TrendForce, a TSMC detinha no final de 2025 70,4% da quota global na produção de semicondutores, superando a Samsung (7,1%) e SMIC (5,2%).

Em janeiro, a empresa anunciou a intenção de elevar o investimento este ano para um valor entre 44,3 e 47,7 mil milhões de euros, impulsionada pela procura de chips para IA.