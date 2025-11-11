Lucros da Vodafone descem 13,8% para mil milhões de euros no primeiro semestre

A Vodafone teve lucros líquidos no primeiro semestre do ano fiscal (abril-setembro) de 1.052 milhões de euros, menos 13,8% que no mesmo período de 2024, o que é atribuído em parte a questões cambiais.Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres, a empresa explicou que o lucro antes de impostos atingiu 2.113 milhões de euros, menos 0,38% que no mesmo semestre de 2024, enquanto a receita aumentou 7,3%, para 19.609 milhões de euros.O lucro operacional entre abril e setembro foi de 2.162 milhões de euros, uma queda de 9,2%.A empresa comunicou ainda que a recompra de ações no valor de 3.000 milhões de euros está concluída, mas resta outra de 1.000 milhões de euros.A próxima tranche de 500 milhões de euros começa hoje, precisou.O fluxo de caixa diminuiu 9,8%, para 5.100 milhões de euros, enquanto a dívida líquida aumentou e somou 25.900 milhões de euros, contra 22.400 milhões de euros em 31 de março deste ano.A CEO da Vodafone, Margherita Della Valle, afirmou que, "após o progresso da transformação, a Vodafone consolidou um forte impulso. No segundo trimestre, observamos uma aceleração da receita de serviços, com bons resultados no Reino Unido, Turquia e África, e uma recuperação do crescimento na Alemanha"."Embora ainda haja trabalho pela frente, fizemos um bom progresso estratégico no primeiro semestre, impulsionando melhorias operacionais em toda a empresa, expandindo as nossas iniciativas de satisfação do cliente e dando um início rápido à integração das redes Vodafone e Three no Reino Unido", acrescentou..Lucro da Vodafone sobe para 3.404 ME nos primeiros nove meses do ano fiscal