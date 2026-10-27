Lucros das principais empresas industriais chinesas aumentam 15,5% até setembro

Os lucros das principais empresas industriais chinesas aumentaram 15,5% nos primeiros nove meses de 2026, um ritmo 0,2 pontos percentuais inferior ao registado entre janeiro e agosto, segundo dados oficiais divulgados esta terça-feira.

Os números publicados pelo Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) da China mostram que os lucros destas empresas atingiram cerca de 6,03 biliões de yuan (809.728 milhões de euros) nos primeiros três trimestres do ano.

O resultado superou as previsões dos analistas: o portal especializado Trading Economics antecipava um crescimento acumulado de 15,2% entre janeiro e setembro.

Para a elaboração desta estatística, o GNE considera apenas as empresas industriais com uma faturação anual superior a 20 milhões de yuan (2,6 milhões de euros).

Em setembro, os lucros destas empresas aumentaram 14,4%, em termos homólogos, uma taxa muito superior aos 4,2% registados em agosto, quando se verificou um abrandamento inesperado.

O responsável do GNE Yu Weining destacou o contributo do setor da eletrónica, cujos lucros duplicaram até setembro, impulsionados pela modernização industrial e pela expansão da inteligência artificial (IA).

Este último fator explica também o crescimento dos lucros dos fabricantes de fibra ótica, que multiplicaram os ganhos por 5,7 no período analisado, graças ao aumento da procura associada à construção de centros de dados e à expansão da capacidade de computação.

Apesar da tendência de abrandamento do crescimento dos lucros nos últimos meses, o indicador caminha para um segundo ano consecutivo de resultados positivos, após ter interrompido, em 2025, três anos seguidos de quedas.

Os lucros das empresas industriais chinesas aumentaram 0,6% no ano passado, após recuos de 2% em 2022, de 2,3% em 2023 e de 3,3% em 2024.