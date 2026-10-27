Lucros do Abanca Portugal crescem 19,5% para 99 milhões de euros até setembro

O Abanca Portugal registou um resultado antes de impostos de 99 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. De acordo com o comunicado hoje divulgado pela instituição financeira, o montante traduz um crescimento de 19,5% em comparação com o período homólogo anterior.

A entidade bancária sublinhou que a progressão dos lucros foi alinhada com um aumento da eficiência, suportado por uma redução homóloga de 8,3% nos custos operacionais. Em paralelo, a atividade comercial do banco no mercado português permitiu a captação de 19 mil novos clientes ao longo do período em análise.

O volume de negócios da instituição alcançou os 21,3 mil milhões de euros no encerramento de setembro, assinalando uma progressão homóloga de 4%. No segmento do financiamento, o stock de crédito líquido concedido a clientes registou um incremento de 4,3%, fixando-se nos nove milhões de euros. Por sua vez, os recursos fora de balanço evidenciaram uma forte solidez comercial ao dispararem 24,2%, totalizando 3,2 mil milhões.

*Em atualização