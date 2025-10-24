Lucros do banco polaco do BCP aceleram 56% para 202 milhões de euros

O Bank Millennium, controlado pelo BCP com uma participação de 50,1%, reportou lucros de 855 milhões de zlótis (aproximadamente 202 milhões de euros) nos primeiros nove meses de 2025, marcando uma impressionante melhoria de 56% em comparação com os 547 milhões de zlótis (cerca de 127 milhões de euros) do mesmo período do ano anterior, conforme comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Em termos de euros, o aumento do resultado líquido atingiu 59%. No entanto, o BCP destaca que os resultados do banco polaco foram influenciados por encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários em francos suíços, incluindo provisões para riscos legais que totalizaram 1.503 milhões de zlótis (cerca de 310,4 milhões de euros). Os custos com a contribuição sobre o setor bancário, o chamado “banking tax”, ascenderam a 301 milhões de zlótis (aproximadamente 71 milhões de euros).Apesar destes desafios, os encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários em francos suíços diminuíram 32% em relação ao ano anterior, totalizando 1.609 milhões de zlótis (cerca de 380,2 milhões de euros).Adicionalmente, a margem financeira do Bank Millennium cresceu 7%, atingindo 4.318 milhões de zlótis (aproximadamente 1.020 milhões de euros), enquanto os custos operacionais aumentaram 15%. O resultado operacional subiu 8%, alcançando 5.165 milhões de zlótis (cerca de 1.220,5 milhões de euros).O rácio de crédito com imparidade situou-se em 4,2%, uma redução de 0,4 pontos percentuais em relação aos 4,6% registados nos primeiros nove meses de 2024. O custo do risco também apresentou uma descida, passando de 53 pontos base para 32 pontos base. O rácio de "loans-to-deposits" fixou-se em 58,3%.Por fim, os rácios de capital mantiveram-se robustos, com o CET1 a atingir 14,4% e o capital total a cifrar-se em 16%..Lucros do Bank Millenium subiram 40% para 42,8 milhões de euros no 1.º trimestre