Lucros do Bank of America sobem 13% em 2025 para mais de 26 mil milhões

O Bank of America registou lucros de 30.509 milhões de dólares (26.193 milhões de euros) em 2025, mais 13% do que no ano anterior, anunciou esta quarta-feira, 14, a instituição sediada em Charlotte, no estado norte-americano da Carolina do Norte.No ano em análise, a margem financeira, resultante da diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos pelos depósitos, foi de 60.096 milhões de dólares (51.598 milhões de euros), subindo 7,1% em relação a 2024.Já o valor dedicado a provisões para risco de crédito recuou face a 2024, na ordem dos 2,5%, para 5.675 milhões de dólares (4.873 milhões de euros).No final de 2025, o rácio de solvência CET1 baixou para 11,4%, face aos 11,9% um ano antes.Por áreas de negócio, no consumo, o Bank of America ganhou 12.245 milhões de dólares em 2025, mais 13,8%, enquanto a banca de investimento e gestão de patrimónios teve um resultado líquido de 4.670 milhões de dólares, mais 9,55%.A banca global teve um resultado 2,4% inferior ao registado em 2024, para 7.793 milhões de dólares, enquanto os mercados globais subiram 8,7% para 6.111 milhões de dólares.No documento publicado no portal do banco, o seu presidente executivo, Brian Moynihan, disse estar confiante na habilidade do banco em continuar este crescimento em 2026."Com os consumidores e negócios a provarem-se resilientes, bem como o ambiente regulatório e as políticas fiscais e comerciais a ganharem mais destaque, esperamos um maior crescimento económico no próximo ano", registou.