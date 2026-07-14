Lucros do Bank of America sobem 21,5% até junho para 15,5 mil milhões

O Bank of America registou lucros de 17,7 mil milhões de dólares (15,5 mil milhões de euros) no primeiro semestre, mais 21,5% que no mesmo período do ano passado, foi divulgado esta terça-feira.

As receitas cresceram 11%, para 61,8 mil milhões de dólares (54,2 mil milhões de euros), muito pelo aumento das receitas não relacionadas com a margem financeira (+13,2%, para 30,1 mil milhões de dólares).

A margem financeira, que diz respeito às receitas com juros cobrados nos empréstimos sem a remuneração dos depósitos, subiu 9%, para 31,77 mil milhões de dólares.

Os resultados apenas no segundo trimestre, hoje divulgados, indicam melhorias tanto em cadeia, como em termos homólogos.

Apenas entre abril e junho, o banco sediado em Charlotte, no estado do Carolina do Norte, lucrou 9,1 mil milhões de dólares (oito mil milhões de euros), mais 5,7% que no primeiro trimestre deste ano e mais 26,6% em termos homólogos.

Já as despesas no primeiro semestre atingiram os 37,2 mil milhões de dólares (32,6 mil milhões de euros), numa subida de 6,3% em termos homólogos.

Citado no comunicado, o presidente executivo, Brian Moynihan, considerou que o trimestre em análise foi “um dos mais fortes até à data” e destacou que “todos os segmentos de negócio cresceram a dois dígitos”.