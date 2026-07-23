Lucros do Bankinter crescem 12% no primeiro semestre para 605 milhões de euros

O banco Bankinter, presente em Portugal, teve lucros de 605 milhões de euros no primeiro semestre do ano, mais 12% do que no mesmo período de 2025, revelou esta quinta-feira o grupo financeiro espanhol.

O resultado antes de pagar impostos ascendeu a 853 milhões de euros, um aumento de 11,4% comparando com os primeiros seis meses do ano passado, comunicou o grupo Bankinter à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

Em Portugal, onde o Bankinter está desde 2016, o resultado antes do pagamento de impostos foi 114 milhões de euros, um aumento de 9% comparando com o primeiro semestre de 2025, revelou o banco, num comunicado.

A atividade em Portugal contribuiu com 13,4% para os resultados globais do grupo Bankinter.

"A segunda geografia mais importante em termos de volume de negócio e receitas é Portugal, que continua a demonstrar uma evolução muito positiva", destacou o Bankinter, que está presente em três países – Espanha (o principal mercado), Portugal e Irlanda.

Em Portugal, a margem bruta (que reflete o conjunto das receitas) cresceu 10%, comparando com o primeiro semestre de 2025.

A carteira de crédito no mercado português cresceu 8%, para 11.500 milhões de euros, os recursos de clientes de retalho aumentaram 12%, para 15.000 milhões de euros, e a carteira de custódia de valores passou para 6.000 milhões de euros, mais 29%, informou o Bankinter.

Em termos globais, o banco atribuiu, no mesmo comunicado, os "resultados sólidos" na primeira metade do ano ao "crescimento dos volumes de negócio com clientes" e à "diversificação das fontes de receitas", destacando "o dinamismo comercial em todas as geografias e atividades".

A margem bruta do Bankinter cresceu 7,3% comparando com o primeiro semestre de 2025, para 1.603 milhões de euros, "alavancada pelo bom desempenho das comissões", com o grupo a registar 548 milhões de euros em "comissões recebidas" (mais 15,5%).

A carteira de crédito concedido pelo grupo aumentou 4,6% no mesmo período, para 87.153 milhões de euros, e os ativos totais passaram para 140.933 milhões de euros, mais 7%.

Quanto às hipotecas (empréstimos para comprar casa), continuou a aumentar a produção em Portugal e na Irlanda, mas a concessão de novos créditos para caiu globalmente em todo o grupo 16% no primeiro semestre, por causa do mercado espanhol.

O conjunto da carteira hipotecária do grupo Bankinter cresceu 3% no mesmo período, para 39.000 milhões de euros.

No primeiro semestre, a margem de juros do Bankinter (a diferença entre juros que pagou e cobrou) cresceu 5,4%, para 1.160 milhões de euros.

A rentabilidade sobre os capitais próprios (ROE) situou-se em 19,1% (era 18,9% no final de 2025).

O banco Bankinter teve lucros de 1.090 milhões de euros em 2025, mais 14,4% do que em 2024.