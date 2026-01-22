Lucros do Bankinter crescem 14,4% e superam os mil milhões de euros em 2025

O banco Bankinter, presente em Portugal, teve lucros de 1.090 milhões de euros em 2025, mais 14,4% do que em 2024, anunciou esta quinta-feira, 22, o grupo financeiro espanhol.O resultado antes de pagar impostos ascendeu a 1.535 milhões de euros no ano passado, mais 12,94% do que em 2024, comunicou o Bankinter à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.O Bankinter realçou, num comunicado, que os resultados superaram pela primeira vez os 1.000 milhões de euros num ano e são um recorde na história do grupo, que celebrou o 60.º aniversário em 2025.Em 2021, o banco teve um lucro de 1.333 milhões de euros, que incluiu uma mais-valia de quase 900 milhões de euros por causa da uma entrada em bolsa. O resultado líquido recorrente foi 437,4 milhões de euros naquele ano.Em Portugal, onde o Bankinter está desde 2016, o resultado antes do pagamento de impostos foi 210 milhões de euros em 2025, mais 7% do que no ano anterior.Num comunicado, o Bankinter destacou, em Portugal, o crescimento de 9% da carteira de crédito (para 11 mil milhões de euros) e de 8% dos recursos de clientes de retalho (para 10 mil milhões de euros)."Quanto aos recursos geridos fora de balanço e ativos sob custódia, registaram um crescimento anual de 28%, superior ao de Espanha [o principal mercado do banco], atingindo os 11.000 milhões de euros", realça ainda o Bankinter, no mesmo comunicado.Os "recursos geridos fora de balanço" referem-se a fundos de investimento, pensões ou gestão patrimonial.Em termos globais, a margem bruta (que reflete o conjunto das receitas) do Grupo Bankinter superou pela primeira vez os 3.000 milhões de euros em 2025 (mais 5% do que em 2024).Os ativos totais do grupo ascendiam a 131 mil milhões e euros no final de 2025 (mais 7,4% do que um ano antes).A carteira de crédito concedido atingiu os 84.100 milhões de euros no ano passado (mais 5%) e os recursos dos clientes ascenderam a 156.600 milhões de euros (mais 11,3%), com a taxa de morosidade global (atrasos os incumprimentos no pagamento das prestações dos empréstimos) a cair para 1,94%."O crescimento dos volumes de negócio e o foco em atividades com maior retorno comercial permitiram compensar o impacto negativo que, especialmente na primeira parte do ano, a evolução das taxas de juro teve na margem de juros", disse o Bankinter, no comunicado divulgado hoje.Segundo o banco, a margem de juros (a diferença entre juros que pagou e cobrou em 2025) caiu, neste contexto, 1,8% (para 2.237 milhões de euros).Por outro lado, as comissões líquidas (a diferença entre as comissões cobradas e pagas pelo banco) cresceram 10,9% no ano passado, para 795 milhões de euros.A rentabilidade sobre os capitais próprios (ROE) alcançou 18,9% (era 17,9% no final de 2024).O Bankinter realçou, no comunicado divulgado hoje, que 2025 foi um ano "muito positivo em todos os dados do balanço" do banco, "mesmo num ano de queda das taxas, volatilidade geopolítica e concorrência intensa".Espanha é o principal mercado do Bankinter, que está também presente em Portugal e na Irlanda. .Bankinter regista lucros de 812 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano