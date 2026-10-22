Lucros do Bankinter disparam 11% e negócio em Portugal cresce 13% para 178 milhões

O Bankinter registou um lucro líquido consolidado de 901 milhões de euros até setembro, o que representa um crescimento de 11% em termos homólogos face ao mesmo período de 2025.

De acordo com o balanço financeiro comunicado pelo grupo bancário espanhol com presença em Portugal à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, o resultado antes de impostos cifrou-se nos 1,3 mil milhões de euros.

Este indicador macrofinanceiro traduz-se num incremento de 10,8% em termos de rentabilidade operacional comparativamente com os primeiros nove meses do ano transato.

No território nacional, onde o Bankinter mantém operações ativas desde 2016, o resultado antes de impostos atingiu os 178 milhões de euros.

Este montante representa uma progressão de 13% quando comparado com os primeiros três trimestres do ano anterior, indicou a instituição financeira em nota de imprensa.

Em paralelo, a atividade comercial no país registou uma forte dinâmica, com a carteira de crédito a escalar para os 12 mil milhões de euros — um incremento homólogo de 9%.

No segmento de gestão de fortunas e captação de recursos, o volume de ativos e património sob gestão dos clientes nacionais disparou 18%, fixando-se nos 21 mil milhões de euros.

Em Portugal, a margem bruta do Bankinter — que engloba a totalidade das receitas geradas pela atividade — registou uma expansão de 12% até ao final de setembro.

À escala global, o volume de receitas consolidado de todo o grupo financeiro progrediu 6,49%, com a margem bruta global a atingir os 2,4 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.

Por sua vez, a margem financeira do banco (a diferença apurada entre os juros cobrados nos empréstimos e os juros pagos nos depósitos) apresentou um crescimento homólogo de 5,68%, fixando-se nos 1,8 mil milhões de euros no encerramento do período em análise.

No que toca à rentabilidade do grupo, o retorno sobre os capitais próprios (ROE) fixou-se em 19,2% no encerramento do terceiro trimestre.

Para contextualizar este desempenho, importa recordar que o Bankinter fechou o ano de 2025 com um lucro líquido recorde de 1,1 mil milhões de euros, um valor que representou um avanço de 14,4% face aos resultados apurados em 2024.