Lucros do Barclays sobem 4% para 2,2 mil milhões no 1.º trimestre

O Barclays teve lucros de 1.932 milhões de libras (2.241 milhões de euros) no primeiro trimestre, mais 4% que no mesmo período de 2025, devido ao bom desempenho em todas as suas divisões.

O banco britânico indicou num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Londres que os lucros antes de impostos alcançaram entre janeiro e março 2.814 milhões de libras (3.264 milhões de euros), um aumento de 3% em relação ao mesmo trimestre do ano passado.

Os rendimentos do banco aumentaram em 6% no período, tendo atingido 8.163 milhões de libras (9.469 milhões de euros), acrescentou o Barclays, cujo rácio custo-rendimento se situou em 31 de março em 56%, contra 57% no mesmo período de 2025.

O rácio empréstimos-depósitos alcançou no primeiro trimestre 75% em comparação com 73% no mesmo período de 2025, enquanto o rácio de capital de nível 1 situou-se em 14,1%, contra 13,9% em igual período do ano passado.

O banco também anunciou uma recompra de ações no valor de 500 milhões de libras (580 milhões de euros).

O CEO do banco, C. S. Venkatakrishnan, disse que a entidade "fechou mais um trimestre sólido", com um aumento nas receitas e um bom desempenho de todas as divisões, incluindo a de investimento.

"A nossa posição de capital mantém-se sólida com um rácio de capital ordinário de nível 1 (CET1) de 14,1% e anunciamos uma recompra de ações no valor de 500 milhões de libras esterlinas", sublinhou.

"A amplitude e a qualidade dos nossos negócios permitem-nos manter a confiança em alcançar todos os nossos objetivos financeiros em diversos ambientes", sublinhou.