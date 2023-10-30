Lucros do BPI sobem 35% para 390 milhões até setembro

O BPI registou um resultado líquido consolidado de 390 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que corresponde a uma subida de 35% face ao período homólogo de 2022. "A atividade em Portugal contribuiu com 324 milhões de euros, mais 162 milhões de euros face a setembro de 2022", revela João Pedro Oliveira e Costa em conferência de imprensa. O resultado da atividade em território nacional representa uma subida de 84% face aos 166 milhões registados no ano anterior. O CEO do BPI explica que os resultados espelham o crescimento de 50% do produto bancário (para 924 milhões de euros), e um aumento de proveitos assente na dinâmica da atividade e no crescimento das taxas de juro imposto pelo Banco Central Europeu (BCE) como medida para controlar a inflação..No entanto, o aumento verificado na margem financeira deverá abrandar, acredita João Pedro Oliveira e Costa, depois de atingir o pico no último trimestre do ano. Para 2024, o CEO acredita que esta margem deverá desacelerar, ou até descer. "O aumento do custo dos recursos e o abrandamento vai contrabalançar com o processo de repricing que ainda exista", aponta..Olhando para outros indicadores, o responsável do BPI destaca ainda o aumento do investimento e um melhor cost-to-income (40,8%), que permitiu ao banco reforçar o seu investimento em tecnologia (+23%), na renovação e qualificação do talento, e em projetos de dados, sustentabilidade e cibersegurança. Estas apostas ganharam dimensão ao longo do ano de 2023 graças aos níveis elevados nos rácios de liquidez, solvabilidade e cobertura..No que se refere aos depósitos, o BPI registou uma quebra de 6%, descida que o CEO justifica com "a concorrência dos certificados de aforro". Contudo, na opinião do responsável do banco, o mercado já se ajustou relativamente às taxas de juro remuneratórias pagas no resto da Europa, pelo que acredita que o valor dos depósitos tenderá a estabilizar..Com o rácio de NPE em mínimos históricos, o BPI registou crescimentos acima do mercado na produção de crédito, apresentando atualmente uma carteira de empréstimos de 29,8 mil milhões de euros, mais 3% do que em períodos homólogos. O CEO revela que a instituição conseguiu ganhos de quota no crédito total, que é agora de 11,7% entre habitação e empresas. Na vertente da habitação, a contratação de crédito representa 19,3%, sendo a quota da carteira da habitação de 14,4%. Já nas empresas, a quota de crédito representa 12,3% do total. "Há uma maior liquidez nas disponibilidades das empresas, graças a alguma desalavancagem", refere..Apesar do crescimento na concessão de crédito, João Pedro Oliveira e Costa garante que o banco mantém "o nível de risco controlado". A carteira total gerida pelo BPI no crédito à habitação é de 14,6 mil milhões de euros, referentes a 220 mil contratos. Destes, até setembro foram renegociados 414 milhões de euros, que representam 2,8% da carteira total, um universo de 3400 clientes, 2,1% de todos os contratos..Na perspetiva do responsável do banco, os reduzidos níveis de incumprimento devem-se essencialmente a três fatores, nomeadamente, "a atitude preventiva e proativa, a sensibilidade face ao tema junto dos clientes, e às soluções concretas e grande amplitude de soluções de atuação propostas pelo banco".