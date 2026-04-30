Lucros do CaixaBank crescem 7% no primeiro trimestre para 1,6 mil milhões de euros

O banco espanhol CaixaBank teve lucros de 1.572 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, mais 7% do que no mesmo período de 2025, disse esta quinta-feira, 30, o grupo financeiro, dono do BPI em Portugal.

O CaixaBank conseguiu estes resultados e manter "altos níveis de atividade" no primeiro trimestre do ano "apesar do contexto geopolítico", disse o presidente executivo do banco (CEO), Gonzalo Gortázar, citado num comunicado.

"Enfrentamos o contexto atual com confiança", acrescentou o CEO do CaixaBank, que sublinhou a "posição financeira sólida" do grupo e a "notável capacidade de resistência" da economia de Espanha, o principal mercado do banco.

Gonzalo Gortázar destacou o dinamismo da atividade comercial e o crescimento das receitas por serviços do CaixaBank no primeiro trimestre do ano.

Segundo os resultados que comunicou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, o CaixaBank contava com 670.000 milhões de euros de ativos no final do primeiro trimestre (janeiro a março) e 20,8 milhões de clientes em Espanha e Portugal, os dois mercados em que opera.

O volume de negócio do grupo alcançou 1,1 biliões de euros no final de março (mais 6,6% do que um ano antes) e os recursos dos clientes passaram para 733.975 milhões de euros (mais 6,3%).

A carteira de "crédito saudável" era de 380.279 milhões de euros no final de março (mais 7,2% do que no final do primeiro trimestre de 2025), com todos os segmentos (empréstimos a empresas, para comprar casa e para consumo) a terem "bom comportamento", segundo o CaixaBank.

Em paralelo, a morosidade (incumprimentos dos clientes no pagamento das prestações dos empréstimos) encontra-se "em níveis mínimos", nos 1,98%.

A margem de juros (diferença entre juros cobrados e pagos pelo CaixaBank) alcançou 2.662 milhões e euros no primeiro trimestre (mais 0,6% do que nos mesmos meses de 2025).

Quanto à margem bruta (que engloba todas as receitas), o CaixaBank fechou o primeiro trimestre nos 4.127 milhões de euros (mais 2,9%).

O grupo CaixaBank teve lucros de 5.891 milhões de euros em 2025, mais 1,8% do que no ano anterior.