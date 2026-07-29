Lucros do CaixaBank sobem 8,5% e BPI contribui com 218 milhões

O banco espanhol CaixaBank teve lucros de 3.203 milhões de euros no primeiro semestre, mais 8,5% do que no mesmo período de 2025, com o português BPI a contribuir com 218 milhões de euros para o resultado.

Num comunicado desta quarta-feira sobre o primeiro semestre do grupo, o Caixabank, dono do BPI, destaca os resultados do BPI, "com um crescimento continuado do volume de negócio (mais 6,9% nos últimos 12 meses), ganhos generalizados em quotas de mercado e morosidade abaixo do setor".

"A contribuição para o resultado do grupo da atividade bancária em Portugal alcança 218 milhões de euros no primeiro semestre", revelou o CaixaBank.

Segundo os resultados que comunicou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, o CaixaBank 693.429 milhões de euros de ativos no final do primeiro semestre e 20,9 milhões de clientes em Espanha e Portugal, os dois mercados em que opera.

O volume de negócio do grupo alcançou quase 1,2 biliões de euros no final de junho (mais 7,8% do que um ano antes) e os recursos dos clientes passaram para 771.943 milhões de euros (mais 7,6%).

A carteira de "crédito saudável" era de 398.835 milhões de euros no final de junho (mais 8,2% do que no final do primeiro semestre de 2025), com todos os segmentos (empréstimos a empresas, para comprar casa e para consumo) a terem "comportamento positivo", segundo o CaixaBank.

A margem de juros (diferença entre juros cobrados e pagos pelo CaixaBank) alcançou 5.390 milhões e euros no primeiro semestre (mais 2% do que nos mesmos meses de 2025).

Quanto à margem bruta (que engloba todas as receitas), o CaixaBank fechou o primeiro semestre nos 8.338 milhões de euros (mais 3,7%).

O grupo CaixaBank teve lucros de 5.891 milhões de euros em 2025, mais 1,8% do que no ano anterior.

O presidente executivo do grupo, Gonzalo Gortázar, citado num comunicado de hoje, sublinhou o "forte crescimento da atividade comercial" no primeiro semestre, com o banco a "continuar a executar com grande êxito" o plano estratégico que tem em marcha.

O grupo apresentou em novembro de 2024 um plano estratégico para o período 2025-2027 segundo o qual esperava "acelerar o crescimento", com taxas anuais de aumento no volume de negócio em redor aos 4% até 2027, com expansão na generalidade de todos os segmentos de atividade.

Segundo o Plano Estratégico 2025-2027 do CaixaBank, o BPI deverá crescer também 4% anualmente neste período tanto em concessão de crédito como em recursos de clientes, depois de crescimentos de 3% do volume de negócios entre 2016 e 2024.

Na sequência dos resultados de 2025, o CaixaBank reviu em alta os objetivos deste plano estratégico e aumentou para 6% a meta de crescimento anual do volume de negócio até 2027.