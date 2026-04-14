Lucros do Citigroup sobem 42% no 1.º trimestre para 4,9 mil milhões

Os lucros do Citigroup atingiriam os 5,8 mil milhões de dólares (4,9 mil milhões de euros) no primeiro trimestre de 2026, uma subida de 42% face ao mesmo período do ano anterior, anunciou esta terça-feira, 13, o banco.

O volume de negócios do banco subiu 14% para 24,633 mil milhões de dólares (20,87 mil milhões de euros), impulsionado pelo crescimento de todos os negócios da empresa.

“Começámos o ano de 2026 com um desempenho excecionalmente forte, com um aumento de 14% nas receitas e um crescimento de 42% no resultado líquido”, afirmou a presidente executiva do Citigroup, Jane Fraser.

O lucro por ação aumentou de 1,96 dólares um ano antes para 3,06 dólares no período em análise.

“Entrámos na fase final das nossas alienações e 90% dos nossos programas de transformação encontram-se agora concluídos. Demonstrámos o nosso compromisso com a devolução de capital através da recompra de 6,3 mil milhões de dólares (5,34 mil milhões de euros) em ações durante o trimestre”, referiu a presidente executiva.