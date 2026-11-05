Lucros do Commerzbank sobem 41,4% para 2,7 mil milhões até setembro

O banco alemão Commerzbank, que vai ser adquirido pelo italiano Unicredit, teve um lucro líquido de 2.669 milhões de euros até setembro, mais 41,4% que em termos homólogos, em particular pela descida das despesas com reestruturação.

Em comunicado, o Commerzbank anunciou que, nos que foram os seus melhores resultados de sempre, alcançou uma margem financeira, que mede a diferença entre os juros cobrados nos créditos e a remuneração dos depósitos dos clientes, de 6.222 milhões de euros, mais 0,7% em termos homólogos.

Já as receitas com comissões subiram 8,3% no mesmo período, para 3.250 milhões de euros.

No total, as receitas avançaram 7,6% para 9.717 milhões de euros.

Entre janeiro e setembro, o banco aumentou as provisões em 7,6%, para 554 milhões de euros, enquanto as despesas operacionais avançaram 1%, para 4.904 milhões de euros.

Além dos resultados mais sólidos ao longo dos primeiros nove meses, o banco viu ainda um impacto positivo pela quase total ausência de custos de reestruturação (um milhão de euros), após 553 milhões de euros no acumulado dos primeiros três trimestres do ano passado.

Citada pela Efe, a diretora executiva do Commerzbank, Bettina Orlopp, considerou que os resultados demonstram a capacidade do banco em “cumprir a promessa” de criar valor a longo prazo para os acionistas.

“O sólido desempenho do nosso negócio evidencia o potencial do Commerzbank”, acrescentou a responsável.

O Commerzbank disse ainda que espera que a oferta pública de aquisição pelo Unicredit seja concluída nos próximos meses, depois da autorização concedida pelo Banco Central Europeu (BCE) no passado dia 15.

A conclusão do negócio continua sujeita a outras autorizações regulamentares que o banco italiano deverá obter ainda este ano ou no início do próximo.