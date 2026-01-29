Lucros do Deutsche Bank mais que duplicam para 6,12 mil milhões em 2025

O Deutsche Bank lucrou 6,122 mil milhões de euros em 2025, mais 127% do que em 2024, depois do aumento das receitas na banca de investimento e na gestão de ativos e a redução de provisões e custos.

O Deutsche Bank informou esta quinta-feira, 29, que a receita total melhorou no ano passado para quase 32.100 milhões de euros (+7% que no ano anterior).

Da mesma forma, as provisões para créditos incobráveis diminuíram para 1.707 milhões de euros (-7% que no ano anterior) e os custos não relacionados com juros, para 20.658 milhões de euros (-10%).

O Deutsche Bank, o maior banco comercial privado da Alemanha, publica os resultados um dia depois de a polícia ter revistado os seus escritórios em Frankfurt e Berlim por suspeitas de lavagem de dinheiro.

O presidente executivo (CEO) do Deutsche Bank, Christian Sewing, disse ao apresentar os números que os resultados recorde alcançados em 2025 provam a força do banco.

Dessa forma, Sewing vê o Deutsche Bank no caminho para alcançar o seu objetivo de longo prazo de se tornar um campeão europeu.

O Deutsche Bank, que melhorou em 2025 o rácio de capital de nível 1 ordinário (CET 1) para 14,2% (13,8% um ano antes), distribuirá pelos acionistas um dividendo de um euro por ação.

No total, distribuirá pelos acionistas 2.900 milhões de euros pelo exercício de 2025, 1.900 milhões de euros em dividendos e 1.000 milhões em recompra de ações.

O lucro antes de impostos subiu no ano passado para o recorde de 9.700 milhões de euros (+87% que no ano anterior).