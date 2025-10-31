Lucros do dono do BPI crescem 3,5% até setembro para 4,4 mil milhões de euros

O banco espanhol CaixaBank registou lucros de 4.397 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, mais 3,5% do que no mesmo período de 2024, disse esta sexta-feira, 31, o grupo financeiro, dono em Portugal do BPI.Estes resultados refletem "a redução das taxas de juro de mercado, compensada em parte por maiores volumes de investimento", disse o CaixaBank, num comunicado.A margem de juros (diferença entre juros cobrados e pagos pelo CaixaBank) desceu 4,9% em relação aos primeiros três trimestres de 2024, para 7.957 milhões de euros.Quanto à margem bruta (que engloba todas as receitas), alcançou os 12.118 milhões no final de setembro, mais 2,8% do que um ano antes.Os recursos dos clientes (20,6 milhões em Espanha e Portugal) subiram 6,9% no mesmo período, para 720.242 milhões de euros.A carteira de "crédito saudável" concedido pelo banco aumentou 6,7% comparando com os primeiros nove meses de 2024, para 367.874 milhões de euros, "com uma muito positiva evolução da nova produção, tanto para empresas como para famílias (habitação e consumo)", afirmou o CaixaBank, no mesmo comunicado.Os novos empréstimos concedidos entre janeiro e setembro alcançaram 61.255 milhões de euros, mais 20% do que em 2024, e aumentaram em todos os segmentos - 39% nas hipotecas (crédito para comprar casa), que alcançou 14.409 milhões de euros, 16% nas empresas (para 36.724 milhões de euros) e 12% no consumo.O CaixaBank destacou que a morosidade (atrasos ou incumprimentos no pagamento das prestações dos empréstimos por parte dos clientes) desce e está "em níveis historicamente muito baixos", com uma taxa de 2,3% no final de setembro.O grupo CaixaBank registou lucros de 5.787 milhões de euros em 2024, mais 20,2% do que em 2023..BPI e CaixaBank financiam R.Power em 38,6 milhões de euros