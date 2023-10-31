Lucros do espanhol BBVA sobem 24% para 5 961 milhões de euros até setembro

O BBVA, presente em Portugal, teve lucros de 5961 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 24% face ao mesmo período de 2022, divulgou, esta terça-feira, o grupo bancário que atua em Espanha, México e América do Sul..A margem financeira (a diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) subiu 29,4% para 17.843 milhões de euros até setembro e as comissões 13,6% para 4.594 milhões de euros..Só no terceiro trimestre o lucro do grupo BBVA foi de 2.083 milhões, mais 13,4% em termos homólogos..O crédito concedido era de 387.565 milhões de euros em setembro, mais 3,8% face a setembro de 2022, com uma taxa de crédito problemático de 3,3 % (abaixo dos 3,5% de setembro de 2022)..Os depósitos de clientes cresceram 3,5% para 403.861 milhões de euros..Quanto a indicadores de solvabilidade, o rácio CET1 ficou em 12,73%, acima de 12,45% de setembro de 2022..Por geografias, Espanha contribuiu com 2.110 milhões de euros (mais 62%), México 3.987 milhões de euros (mais 22,3%), Turquia com 367 milhões de euros e América do Sul com 496 milhões (mais 20,5%)..Os bancos estão a apresentar este ano significativos lucros devido, sobretudo, à política monetária dos bancos centrais de subida das taxas de juro para combater a inflação que tem impacto nas receitas que recebem pelos créditos concedidos..O BBVA está presente em Portugal através de sucursal, tendo quase 400 trabalhadores e 12 agências. O modelo de negócios do BBVA em Portugal assenta no segmento da banca de empresas e de clientes particulares 'premium' (com rendimentos mais elevados).