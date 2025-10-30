Lucros do Grupo Indra sobem 58% para 291 milhões de euros até setembro

O Grupo Indra anunciou, esta quinta-feira, 30 de outubro, que os seus lucros atingiram 291 milhões de euros até setembro, representando um aumento de 58% em relação ao mesmo período de 2024. Este crescimento é atribuível ao desempenho positivo das divisões de Gestão do Tráfego Aéreo (ATM) e de Defesa.O lucro líquido reportado inclui um rendimento financeiro pontual resultante do aumento da participação na TESS, uma empresa de defesa espanhola. Excluindo este efeito extraordinário, o resultado alcançou 216 milhões de euros, o que representa um crescimento de 17% comparado com os primeiros nove meses do ano anterior.O grupo também viu um aumento de 20% no número de encomendas durante este período, refletindo um desempenho positivo em todas as suas divisões de negócio. O presidente executivo do Grupo, José Vicente de los Mozos, destacou “o progresso de todas as unidades de negócio, especialmente aeroespacial e defesa”, realçando que “a aceleração do nosso plano industrial, com a expansão da nossa presença produtiva e tecnológica, está a preparar-nos para liderar a execução dos programas especiais de modernização”.Em julho, a empresa reforçou sua posição no mercado de sistemas aéreos não tripulados com a aquisição da Aertec Defence & Aerial Systems (DAS). No mesmo mês, o Grupo Indra obteve um financiamento de 385 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento (BEI) para impulsionar as suas atividades de investigação e desenvolvimento nos setores de Defesa e Espacial, marcando este como o maior empréstimo já concedido pelo BEI a uma empresa espanhola do setor.No final de setembro, a força de trabalho do Grupo Indra era de 61.475 pessoas, um aumento de 5% em relação ao ano anterior, com o crescimento mais acentuado a ocorrer em Espanha, onde o número de trabalhadores cresceu 7%, totalizando mais de 36.000 colaboradores no país..Lucro da Indra cai 49% para 11 milhões