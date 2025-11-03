Lucros do Montepio recuam 10,1% para 86,4 milhões de euros até setembro

O Banco Montepio registou um lucro de 86,4 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2025, o que traduz um recuo homólogo de 10,1% (96,1 milhões de euros em igual período do ano passado).Segundo revelou o banco num comunicado à CMVM, a margem financeira recuou 15,8% até aos 249,3 milhões de euros (296 milhões um ano antes), em função da redução nas taxas de juro e aumento dos custos de financiamento. Por outro lado, a queda foi atenuada pelo maior rendimento da carteira de títulos e pela gestão ativa de liquidez.Entre janeiro e setembro, os depósitos de clientes subiram 8,0% face ao mesmo período de 2024, até aos 15,7 mil milhões de euros. O crédito a clientes cresceu 6,3% para 12,7 mil milhões de euros.No período em análise, os resultados das operações financeiras foram negativos em 10,3 milhões de euros. Agravou-se, por isso, o valor negativo de 3,5 milhões registado no período homólogo. Os outros resultados, porém, avançaram para um resultado positivo de 14,1 milhões de euros, a contrariar o período anterior, quando não foram além dos 2,2 milhões negativos.Recorde-se que, a 30 de setembro, o rating atribuído pela Moody’s, pela Fitch e pela DBRS à dívida sénior de longo prazo do Banco Montepio estava na categoria BBB-, no grau de investimento (investment grade). O rating dos depósitos atribuído pelas três agências de notação de risco encontrava-se também em nível de investimento. Uma tendência que resulta da "perceção positiva quanto à solidez da instituição", pode ler-se..Lucro do Banco Montepio sobe para 34,2 milhões de euros no 1.º trimestre.Montepio passa de prejuízo para lucro consolidado de 96,1 ME até setembro