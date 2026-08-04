Lucros do Novobanco caem 15,6% após "custos extraordinários", no primeiro semestre

O Novobanco viu o lucro cair no primeiro semestre, apesar do aumento na margem financeira, no mesmo período em que foi integrado no Grupe BPCE.

O resultado líquido recuou 15,6%, entre janeiro e junho, face ao mesmo período do ano passado, já que se ficou pelos 367,2 milhões de euros. Num comunicado enviado à CMVM, o Novobanco justifica a variação com os "custos extraordinários associados ao processo de venda do banco, bem como de uma taxa efetiva de imposto superior [18%]", pode ler-se.

Ao nível da margem financeira, porém, registou-se um acréscimo de 0,8%, até aos 563,3 milhões de euros, no período em análise. Recorde-se que o Novobanco integrou o Grupo BPCE durante o segundo semestre, mais concretamente a 30 de abril.

Em contraponto, as comissões sobre empréstimos, garantias e similares recuaram 11,3%, até aos 38,3 milhões de euros. Trata-se de uma descida que contrasta com a tendência registada pela concorrência, já que os restantes gigantes da banca em Portugal registaram aumentos homólogos nos valores cobrados em comissões. Foi o caso da CGD, BCP, Santander e BPI.