Lucros do Santander sobem 60% no primeiro trimestre para 5,5 mil milhões de euros

O banco Santander teve lucros de 5.455 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 60% do que nos mesmos meses de 2025, anunciou esta quarta-feira, 29, o grupo financeiro espanhol.

Estes resultados incluem um impacto extraordinário que resultou da conclusão da venda, em janeiro, do Santander Bank Plska, a filial polaca do banco, uma operação que se traduziu numa mais valia de 1.895 milhões de euros.

Sem o impacto desta operação, os lucros ordinários (comparáveis) do Santander no primeiro trimestre do ano subiram 12%, comparando com o mesmo período de 2025, para um "recorde de 3.560 milhões" de euros, anunciou o banco, num comunicado.

O Santander atribuiu o resultado ao impulso do "êxito da execução da ONE Transformation, a estratégia que inclui a implementação de plataformas globais partilhadas uqe permitem um crescimento escalável e uma redução do custo de serviços".

Segundo os resultados que comunicou hoje à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha, as receitas totais do Santander cresceram 4% no primeiro trimestre, comparando com os mesmos meses de 2025, para 15.140 milhões de euros, enquanto os custos caíram 3% (6.484 milhões de euros).

O grupo Santander passou a ter mais de 176 milhões de clientes em todo o mundo no primeiro trimestre de 2026, tendo incorporado oito milhões de novos clientes nos últimos meses.

O Santander, um dos maiores bancos do mundo, está presente em vários países da Europa e da América, incluindo Portugal.

No ano passado, teve lucros recorde de 14.101 milhões de euros, mais 12% face a 2024.