Lucros do Santander Totta caem 10% para 242 milhões no 1.º trimestre

O Santander Totta teve lucros de 242,4 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, menos 9,8% do que nos primeiros três meses de 2025, divulgou esta quarta-feira, 29, o banco em comunicado.

Entre janeiro e março, a margem financeira (a principal rubrica de receitas de um banco e que é a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) caiu 3,5% para 341,8 milhões de euros. Segundo o banco, este recuo reflete a descida das taxas de juro face a período homólogo.

Já se a comparação for feita com o último trimestre de 2025 (com estabilidade do nível de taxa de juro entre trimestres), diz o banco que a margem financeira cresceu uns ligeiros 0,4%.

Ainda no primeiro trimestre, face ao mesmo período de 2025, as comissões líquidas aumentaram 6% para 128,9 milhões de euros e os resultados em operações financeiras caíram 28% para 4,8 milhões de euros.

Do lado dos gastos, os custos aumentaram 4,5% para 136,2 milhões de euros, o que segundo o banco também inclui encargos com reformas antecipadas de trabalhadores.

Olhando para o balanço, o crédito a clientes (bruto) subiu 10,8% para 56.166 milhões de euros.

No crédito a particulares o destaque vai para a habitação, com os empréstimos para a compra de casa a subirem 9,1% para 25.841 milhões de euros, destacando o banco a importância dos apoios aos jovens na aquisição de habitação própria permanente.

O crédito a empresas subiu 12,7% para 27.973 milhões de euros.

Já os depósitos avançaram 5,8% para 40.063 milhões de euros.

O Santander Totta é liderado por Isabel Guerreiro desde março, sucedendo a Pedro Castro e Almeida. Tem sido prática anos últimos anos o banco não fazer conferências de imprensa de apresentação dos resultados trimestrais, mas apenas conferências de imprensa dos resultados anuais.

O Santander Totta pertence ao grupo espanhol Santander, que hoje apresentou lucros de 5.455 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 60% do que nos mesmos meses de 2025.