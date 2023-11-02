Lucros dos CTT aumentam 25,5% para 35,5 milhões de euros até setembro

Os CTT registaram lucros de 35,5 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, um aumento de 25,5% em termos homólogos, segundo um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)..Os rendimentos operacionais do grupo atingiram 715,4 milhões de euros até setembro, uma subida de 7,9% em relação a igual período do ano passado, referiu, "refletindo o crescimento de todas as áreas de negócio exceto do Correio e Outros"..O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) da empresa foi de 115,6 milhões de euros, o que representa um aumento de 33,1%..A empresa destacou que no segmento Correio e Outros os rendimentos atingiram 323 milhões de euros até setembro, uma redução de 6,5%, com o grupo a destacar que o primeiro trimestre de 2022 foi positivamente influenciado pela receita do projeto de venda de computadores (21,5 milhões de euros) das soluções empresariais e pela receita adicional do correio internacional de saída devido à repetição das eleições legislativas no círculo da Europa (3,5 milhões de euros), sendo que "excluindo estes dois efeitos, os rendimentos do Correio e Outros teriam crescido" no período em análise..Por outro lado, na área do Expresso e Encomendas o grupo "alcançou novamente no 3T23 [terceiro trimestre de 2023] um crescimento a dois dígitos", beneficiando da aceleração do crescimento no terceiro trimestre deste ano, que "implicou o aumento dos rendimentos desta área de negócio" nos primeiros nove meses para 229,5 milhões de euros, ou seja, em 22,2%..Os CTT revelaram ainda que, no segmento dos Serviços Financeiros e Retalho, a empresa obteve rendimentos operacionais de 54,8 milhões de euros até setembro, um crescimento de 38,6% "fruto da maior atratividade dos títulos de dívida pública, em especial dos certificados de aforro, nos primeiros cinco meses do ano"..Por outro lado, os gastos operacionais da empresa totalizaram 658,3 milhões de euros, aumentando 6,2%, sendo que os gastos com pessoal cresceram 19,3 milhões de euros (+7,3%), "essencialmente como reflexo do aumento salarial e do aumento do salário mínimo nacional"..De acordo com o grupo, em 30 de setembro, "o número de trabalhadores/as dos CTT (efetivos/as do quadro e contratados/as a termo) era de 13.458, mais 670 do que em 30 de setembro de 2022".."Verificou-se um crescimento de trabalhadores/as nas áreas de negócio em expansão, nomeadamente, Expresso e Encomendas (+316) e Banco CTT (+64)", indicou a empresa, acrescentando que "a área de Correio e Outros, apresentou também um crescimento em resultado do incremento da atividade do 'Contact Center' e da Gestão Documental da área das soluções empresariais (+287), que foi parcialmente compensado pela prossecução do programa de otimização de recursos humanos a decorrer principalmente na estrutura central"..Assim, referiram os CTT, "no seu conjunto as áreas de operações e distribuição da rede base (5.421 trabalhadores/as, dos/as quais 3.946 são carteiros/as e distribuidores/as) e a rede de retalho (2.164 trabalhadores/as) representaram cerca de 67,0% do número de trabalhadores/as efetivos/as".