Lufthansa bate previsões e regista receitas recorde no dia em que assina compra da TAP

No mesmo dia em que formaliza a compra de uma participação de até 49,9% na TAP, o grupo Lufthansa, apesar da queda de 35% para 715 milhões de euros nos lucros, anunciou um desempenho financeiro no terceiro trimestre acima das expectativas do mercado. Mesmo penalizada por uma forte subida de 27,1% no preço dos combustíveis, a companhia alemã superou as estimativas dos analistas ao alcançar um volume de negócios recorde de 12,2 mil milhões de euros — um crescimento de 9,3% em termos homólogos que superou a fasquia prevista de 12,1 mil milhões.

O crescimento de 10,7% nos custos operacionais, que totalizaram 11,6 mil milhões de euros, foi impulsionado essencialmente pelo agravamento da fatura do combustível para aviação (jet fuel), que registou uma subida superior a 500 milhões de euros.

No que diz respeito ao lucro operacional ajustado (EBIT), o grupo atingiu os 1,4 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 5,7% face ao terceiro trimestre do ano passado. Este desempenho permitiu superar por uma curta margem as projeções dos analistas, que apontavam para uma média de 1,4 mil milhões de euros.

Esta evolução positiva foi sustentada pelo excelente desempenho das filiais de carga e manutenção. A Lufthansa Cargo viu o seu lucro operacional triplicar, fixando-se nos 162 milhões de euros, enquanto a Lufthansa Technik registou um salto superior a 50%, alcançando os 200 milhões de euros. Em sentido inverso, o segmento de transporte de passageiros — que engloba marcas como a Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Eurowings — sofreu um recuo de 108 milhões de euros, caindo para um resultado operacional de 853 milhões.

*Em atualização