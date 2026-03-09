Lufthansa prolonga suspensão de voos para a região do Médio Oriente

A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou esta segunda-feira, 9, que irá prolongar a suspensão dos seus voos de e para vários aeroportos importantes do Médio Oriente, nomeadamente nos Emirados Árabes Unidos, Líbano, Israel e Irão, no décimo dia da guerra.

Assim, estão suspensos até 15 de março, inclusive, os voos de e para Dubai, Abu Dhabi, Dammam (Arábia Saudita), Amã (Jordânia) e Erbil (Iraque). Até 28 de março, inclusive, ficaram suspensos os voos de e para Beirute e até 02 de abril, inclusive, os voos de e para Telavive.

Por fim, Teerão, o destino mais afetado, não será servido pelo grupo aéreo até 30 de abril, inclusive, de acordo com a agência AFP.

Os Estados Unidos e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque.

O conflito conduziu a perturbações generalizadas no transporte aéreo na região, com várias companhias aéreas a suspenderem operações nos aeroportos das regiões afetadas.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.