Lufthansa vai exercer opção de compra de 90% do capital da companhia italiana ITA

O grupo Lufthansa vai exercer, em junho, a opção de compra de uma participação maioritária na italiana ITA Airways, aumentando a participação de 41% para 90%, por 325 milhões de euros, informou esta terça-feira, 12, o grupo aéreo alemão.

De acordo com a informação divulgada, o conselho de supervisão aprovou a decisão do comité executivo, estando, agora, a aquisição da participação de 49% sujeita à aprovação da Comissão Europeia (CE) e do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

A Lufthansa, uma das candidatas à compra da TAP, prevê concluir a transação no primeiro trimestre de 2027.

Uma vez concluída, a ITA Airways será totalmente integrada no grupo de companhias aéreas da Lufthansa, tanto a nível operacional como financeiro.

Desde 17 de janeiro de 2025, a Lufthansa detém uma participação minoritária de 41% na companhia aérea italiana ITA Airways.

A Lufthansa acordou em junho de 2023 com o ministério da Economia e Finanças italiano a opção de adquirir uma participação adicional de 49%.

Desta forma, o ministério da Economia e Finanças italiano mantém uma participação de 10% na ITA Airways, que em 2028 será também adquirida pela Lufthansa.

"Após a aquisição da primeira participação de 41% na ITA Airways no ano passado, prometemos a integração mais rápida da nossa história", afirmou hoje o presidente executivo (CEO) do grupo Lufthansa, Carsten Spohr, na assembleia-geral de acionistas.

O CEO acrescentou que a Lufthansa pretendia concluir as principais etapas da integração no grupo em 18 meses, mas o processo foi concluído mais rapidamente.

Em comunicado, o presidente executivo (CEO) da ITA Airways, Jörg Eberhart, congratulou-se com um "passo de grande importância industrial e estratégica" para a companhia e considerou que "a integração completa no seio do grupo Lufthansa irá permitir competir com mais força nos mercados internacionais".

Todas as interfaces de clientes já estão integradas entre as companhias, exceto as relativas aos voos na América do Norte, onde ainda é necessária a aprovação das entidades reguladoras para a fusão.