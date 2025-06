Luís Rodrigues: Investir no Algarve? "Não me parece que haja condições para pensar nisso"

"Se em qualquer momento se justificar que faz sentido tirar [aviões] de Lisboa e do Porto e colocar no Algarve essa análise será feita. Neste momento, com as condições que temos, investir em qualquer sítio significa desinvestir noutro e não me parece que haja condições para pensar nisso. Temos de estabilizar a nossa operação, consolidar o que estamos a fazer bem e depois a partir daí logo se vê", indicou.