Luís Mota Duarte vai comandar a Sonae Sierra a partir de janeiro

Luís Mota Duarte será o novo CEO da Sonae Sierra a partir de janeiro.

Num comunicado, o grupo garante que a decisão “assegura uma transição sustentada num conhecimento profundo da Sierra, das suas equipas e dos seus parceiros”. Até lá, Mota Duarte e o atual CEO, Fernando Guedes de Oliveira, vão “trabalhar em estreita articulação na preparação da transição”, pode ler-se.

Sediado na Maia, o grupo Sonae é dono do Continente e da Worten, entre outras marcas, a que soma alguns centros comerciais. Continua a ser conduzido por Cláudia Azevedo. Conta com a Sonae Sierra, divisão de imobiliário.

Luís Mota Duarte entrou para a Sonae em 2014, para liderar a área de M&A do grupo. Está na Sierra desde 2018 e desempenhou vários cargos até chegar a Deputy CEO e administrador executivo responsável pela área de Investiment Management.