Lusíadas investe 30 milhões em hospital na Quinta da Beloura em Sintra

A Lusíadas Saúde anunciou, esta quarta-feira, 25 de março, a abertura do Hospital Lusíadas Beloura, em Sintra.

Trata-se de um investimento de 30 milhões de euros que integra o plano de expansão do grupo na Grande Lisboa.

A unidade, cuja abertura está prevista para o primeiro semestre do ano, destina‑se a servir cerca de um milhão de habitantes dos concelhos de Sintra, Cascais e Oeiras.

Com 9.500 m² distribuídos por quatro pisos, o hospital terá 27 camas de internamento, 41 gabinetes de consulta, 18 salas de exames, duas salas de bloco operatório e uma sala de pequena cirurgia.

A capacidade estimada permitirá realizar mais de 100 mil consultas e cerca de quatro mil cirurgias por ano.

O novo espaço prevê ainda atendimento sem marcação, serviços de diagnóstico complementar e uma clínica de medicina dentária com três consultórios, revela a empresa em comunicado.

A criação de aproximadamente 500 postos de trabalho é o principal impacto direto esperado para a economia local, reforçando também a oferta privada de cuidados na Área Metropolitana de Lisboa.

A unidade integrará um Centro de Saúde Integrada focado em prevenção e continuidade assistencial e complementará serviços domiciliários através da marca Hug Lusíadas Home Care, salienta a mesma nota.

Sobre o projeto, Vasco Antunes Pereira, presidente executivo da Lusíadas Saúde, afirma, citado no documento, que com esta unidade o grupo reforça "o compromisso com a região da Grande Lisboa, trazendo mais proximidade, qualidade e inovação em cuidados de saúde".

O novo hospital funcionará articulado com as restantes unidades do grupo na região, nomeadamente os hospitais e clínicas da rede Lusíadas na Grande Lisboa.