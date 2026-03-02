Lusíadas Saúde escolhe Rui Assoreira Raposo para novo vice-presidente executivo

A Lusíadas Saúde nomeou Rui Assoreira Raposo para o cargo de vice-presidente executivo do Conselho de Administração.

O novo responsável assume funções esta segunda-feira, dia 2 de março. Em comunicado, o grupo faz saber que "terá um papel determinante na definição da estratégia clínica e na implementação da Terceira Via, modelo de co-governação que permitiu abrir o capital do Grupo aos médicos", salienta.

O novo responsável vai liderar a área de relações institucionais, tendo em vista a "futura criação de um centro de excelência dedicado às Parcerias Público-Privadas (PPP)", pode ler-se.

Adicionalmente, tem a seu cargo a "logística end-to-end, área estratégica para a eficiência operacional e para o suporte à excelência clínica", na procura por integrar processos e otimização de recursos numa rede hospitalar em contínua expansão.

No passado, Rui Assoreira Raposo foi administrador executivo da José de Mello Saúde durante 20 anos, assim como administrador de várias empresas do grupo. Foi também administrador do Hospital de Braga e de Vila Franca de Xira e de diversos hospitais e clínicas CUF, funções que acumulou com outras responsabilidades.

Ocupou os cargos de CEO da Faminveste e administrador da Glintt, da Alliance Healthcare, da HMR - Health Market Research e da Alloga Logifarma. Foi ainda diretor executivo da Associação Nacional das Farmácias (ANF).