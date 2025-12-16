Lusíadas Saúde integra HUG e entra nos cuidados domiciliários com nova marca

A Lusíadas Saúde anunciou esta terça-feira, 16, a aquisição da HUG, empresa portuguesa de serviços domiciliários participada pela Ó Capital, e o lançamento da marca HUG Lusíadas Home Care. Com a maioria do capital agora detida pelo grupo, a operação marca a entrada da Lusíadas numa nova área de negócio — os cuidados de saúde em casa — e visa ampliar a oferta para além das unidades hospitalares existentes.A nova unidade operacional agrega três áreas: cuidados clínicos domiciliários, serviço de apoio domiciliário e ajudas técnicas (aluguer ou venda de equipamentos de reabilitação). A empresa justifica a integração com a necessidade de responder a fluxos cada vez mais frequentes de transição do hospital para casa (pós‑hospitalização, pós‑cirurgia, pré e pós‑parto), a crescente procura por cuidados clínicos programáveis e o apoio diário a pessoas com perda de autonomia.“O sector da saúde atravessa uma profunda transformação... Temos agora uma oferta diferenciadora, integrada e inovadora em Home Care”, afirma Vasco Antunes Pereira, CEO da Lusíadas Saúde. Sara do Ó, cofundadora e CEO da Ó Capital, sublinha que “a HUG Lusíadas Home Care nasce para garantir que o cuidado não termina no hospital, acompanhando as pessoas em casa ao longo de diferentes momentos da vida”.Do ponto de vista económico, a operação gera sinergias entre os acionistas e permite à Lusíadas capitalizar a sua rede nacional — 16 unidades e mais de 8.000 profissionais — para escalar serviços domiciliários de forma integrada. A oferta pode potenciar receitas recorrentes fora do modelo tradicional de internamento e criar procura complementar para ajudas técnicas e serviços associados. Para a Ó Capital, a venda permite inserir a HUG numa plataforma maior que acelera crescimento e profissionalização. .Lusíadas junta-se a CUF e Luz Saúde na rutura com ADSE