Lusíadas Saúde compra clínicas Dr. Well's à MC da Sonae

A Lusíadas Saúde chegou a acordo com a MC, empresa do grupo Sonae, para a compra da sua rede de clínicas Dr. Well's, especializada em cuidados de saúde oral, estética e cirurgia plástica. O negócio, cujo valor não foi comunicado, envolve 100% da rede, ou seja, um conjunto de 22 clínicas, e precisa ainda de aprovação da Autoridade da Concorrência para ser concluído.."Com esta operação, a Lusíadas Saúde reforça a sua aposta no mercado da medicina dentária, onde as 22 clínicas da marca Dr. Well's passam a integrar a oferta da rede Lusíadas, que contará com mais de 30 unidades em todo o país e chegará a novos distritos, como, por exemplo, Viana do Castelo, Vila Real, Coimbra ou Leiria", anuncia a Lusíadas Saúde em comunicado..Esta aquisição, explica ainda a empresa, "irá contribuir para o reforço dos cuidados assegurados pelo Grupo Lusíadas Saúde noutras áreas de intervenção em que já atua, nomeadamente, na cirurgia oral e implantologia, ortodontia, prostodontia e dentisteria restauradora"..O grupo de saúde espera uma decisão da Autoridade da Concorrência durante o primeiro trimestre de 2024"..O grupo Sonae abriu a primeira clínica Dr. Well's em 2017, no centro comercial Colombo, em Lisboa e o plano, nessa altura, era abrir 75 unidades no país no prazo de oito anos. A rede, segundo informação que está no site da marca, conta com um corpo clínico de cerca de 120 médicos especializados e mais de 20 mil clientes, e já realizou mais de 30 mil tratamentos desde 2017.