Lusíadas Saúde compra Hospital Monsanto por 10 milhões de euros

"A Lusíadas Saúde acaba de anunciar a expansão da sua rede de cuidados de saúde na região de Lisboa e Vale do Tejo com a aquisição do atual Hospital Monsanto, em Alfragide, num investimento de cerca de 10 milhões de euros", adiantou, referindo que prossegue, assim, "com o plano estratégico de expansão a nível nacional".