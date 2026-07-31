Álvaro Beleza eleito até 2028 para novo mandato à frente da SEDES

A SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, elegeu por unanimidade os novos órgãos sociais para 2026–2028, nos quais Álvaro Beleza renova o mandato à frente do Conselho Coordenador, foi divulgado esta sexta-feira.

O Conselho Coordenador, presidido por Álvaro Beleza, é também integrado por Carlos Alves, Catarina Delaunay, David Santos, Estela Barbot, Henrique Monteiro, João Ribeiro-Bidaoui, Marta Costa, Miguel Poiares Maduro, Nuno Carrapatoso e Tomás Faria, de acordo com um comunicado divulgado hoje sobre as decisões tomadas na assembleia geral de quinta-feira.

A assembleia geral aprovou ainda o relatório de atividades e contas de 2025, por unanimidade, e elegeu os restantes órgãos sociais, designadamente a mesa da assembleia geral, presidida por José Roquette, e o conselho fiscal, presidido por José Azevedo Pereira.

O comunicado refere que Álvaro Beleza destacou a elaboração do documento sobre as “Implicações do Acordo Galp-Moeve para a Refinaria de Sines” — elaborado pelos Observatórios da Indústria, Inovação e Energia e de Políticas Económicas e Financeiras da SEDES —, revelando que será remetido ao Presidente da República e ao primeiro-ministro.

O documento, que reúne as recomendações e preocupações da SEDES sobre esta matéria, será divulgado em breve, acrescenta-se.

Álvaro Beleza salientou “a determinação em cumprir o programa de ação aprovado para 2026–2028, garantindo que a SEDES continuará a afirmar-se como uma referência de pensamento livre, plural e independente ao serviço do país”.

A proposta de um voto de louvor por parte de Guilherme d’Oliveira Martins, fundador e ex-presidente do Conselho Coordenador da SEDES foi ainda aprovada por unanimidade.