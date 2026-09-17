LVMH apanhada em falso: Registos provam plano secreto para absorver herança da Hermès

A gigante dos bens de luxo Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) terá mesmo tentado comprar a participação de Nicolas Puech na rival Hermès, apesar de ter recusado esse cenário em tribunal, avança a Reuters esta quinta-feira.

Num processo judicial travado em junho, a LVMH negou veementemente que tenha tentado adquirir as ações da Hermès pertencentes a Nicolas Puech, herdeiro da família fundadora. Puech afirma que foi enganado e que perdeu sua participação de 6% na marca, avaliada em milhões de euros, através de esquemas que envolveram o seu falecido gestor de riqueza, Eric Freymond.

Em documentos apresentados ao tribunal nessa altura, a LVMH declarou que "nunca contemplou a aquisição da participação de Nicolas Puech, muito menos contra a sua vontade". No entanto, investigações recentes, e às quais a Reuters teve acesso, revelam que a empresa assinou um acordo em 2002 para comprar as ações de Puech, o qual foi elaborado em conjunto com Freymond.

Entre 2001 e 2009, a LVMH e a holding familiar do seu presidente, Bernard Arnault, pagaram mais de 18 milhões de euros em comissões a Freymond, enquanto este ajudava a LVMH a construir uma participação significativa na Hermès de forma secreta, escreve a Reuters.

O caso é mais um capítulo na rivalidade de 25 anos entre as duas gigantes do luxo. A disputa começou com a acumulação de ações pela LVMH e culminou, em 2010, numa tentativa de aquisição hostil, quando Bernard Arnault surpreendeu os investidores ao revelar uma participação de 17% na Hermès.